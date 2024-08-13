Как часто нужно чистить ювелирные украшения и бижутерию

Чистка ювелирных украшений и бижутерии — важная часть ухода за ними, которая помогает сохранить их блеск и предотвратить повреждения. Частота зависит от типа украшения, частоты его ношения и материалов, из которых оно изготовлено. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Как часто чистить ювелирку?

Ежедневные украшения

Украшения, которые вы носите ежедневно, такие как обручальные кольца или любимые серьги, следует чистить чаще, примерно раз в одну-две недели. Ежедневное ношение приводит к накоплению грязи, масла с кожи и косметических остатков, что может тускнеть металл и камни.

Украшения, которые носят время от времени

Если вы носите украшение не каждый день, его можно чистить реже — примерно раз в один-три месяца. Важно также чистить такие украшения перед их хранением, чтобы убрать любые остатки загрязнений, которые могут повредить металл или камни.

Украшения с драгоценными камнями

Камни, такие как бриллианты, сапфиры и рубины, требуют особого ухода. Их поверхность может покрыться налетом или потускнеть из-за контакта с кожей и косметикой. Такие украшения стоит чистить раз в месяц, чтобы поддерживать их блеск.

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Как часто чистить бижутерию?

Часто носимая бижутерия

Бижутерию, которую вы носите часто, например, недорогие кольца, браслеты или серьги, лучше чистить раз в одну-две недели. Такие изделия могут быстрее тускнеть или окисляться, поэтому регулярная чистка поможет продлить их срок службы.

Редко носимая бижутерия

Если вы носите бижутерию только по особым случаям, достаточно чистить ее раз в несколько месяцев или перед каждым ношением. Важно хранить ее в сухом месте, чтобы избежать окисления и потускнения.

Общие советы по уходу

регулярно протирайте украшения мягкой тканью, чтобы убрать следы пальцев и загрязнения.

не используйте агрессивные чистящие средства, особенно для бижутерии, так как это может повредить покрытие или камни.

храните украшения и бижутерию в отдельных мешочках или коробках, чтобы избежать царапин и контакта с воздухом, что может вызвать окисление.

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