Дева Кассель выложила фото в бикини

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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19-летняя Дева Кассель вместе со своим возлюбленным Солом Нанни отдыхает на Сейшелах. На новом снимке модель была запечатлена в бикини, которое состояло из синего лифа и белых плавок в крапинку. Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя также надела золотые серьги-кольца. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Слухи о романе Девы Кассель и Сола Нанни появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Кассселя активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, Дева Кассель снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».