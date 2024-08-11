Бен Аффлек удивил поклонников сменой имиджа

Кажется, перед нами первый селебрити-развод, после которого до неузнаваемости меняется не женщина, а мужчина. На днях стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно завершили бракоразводный процесс и актером уже заинтересовалась другая голливудская красотка. На этом фоне Дженнифер Лопес продолжает стабильно появляться на публике с обручальным кольцом и в подавленном настроении — в отличие от Бена, которого поклонники день ото дня буквально не могут узнать.

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Актера заметили на парковке в Беверли-Хиллз в тот же день, когда стало известно, что друзья Джей Ло всегда считали его «первоклассным придурком». Похоже, эта новость совсем не расстроила Бена — даже наоборот: на его лице ни следа той классической унылой мины, к которой мы уже успели привыкнуть.

Изменения оценили и пользователи Сети. Многие признались, что новые фото стали для них настоящим шоком — в лучшем смысле слова.

«Я даже не помню, когда последний раз видела его с улыбкой на лице», «Он выглядит лучше, чем за все последние годы. Счастлив и здоров. Такое случается, когда ты избавился от ноши в 55 кг», «Это улыбка свободы», «Иногда отношения, умершие двадцать лет назад, должны такими и остаться. Мертвыми», «Он выглядит так, будто у него гора с плеч свалилась», — обсуждают читатели Daily Mail.

Что ж, по всей видимости, даже многомиллионные потери в результате развода актера совсем не пугают. Здоровье дороже — а именно оно стало главной причиной расставания Бена и Дженнифер.