Ченнинг Татум стал лицом аромата Eros от Versace

В июле главный дизайнер и вице-президент Versace Донателла Версаче объявила о сотрудничестве с Ченнингом Татумом. Актер стал лицом аромата Eros. На днях в рамках рекламной кампании вышло видео, в котором Татум предстал в образе современного Эроса.

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Греческий бог любви в лице актера запускает стрелу и соревнуется с ней. Как рассказали в Versace, эта гонка символизирует постоянное стремление к самосовершенствованию, как физическому, так и ментальному, и достижению, казалось бы, невозможных целей. В конце видео стрела эпично разбивает флакон с новым ароматом.

Саундтреком видео стала песня «Song To Say Goodbye» британской рок-группы Placebo.

Несмотря на то, что Ченнин Татум давно дружит с Донателлой Версаче и периодически появляется на мероприятиях в одежде бренда, это его первая рекламная кампания для модного дома.