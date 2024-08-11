Нейл-мастер посоветовал трендовый педикюр после загара

Далеко не каждый оттенок подчеркивает идеальный загар, однако, наш эксперт, нейл-мастер Светлана Горошенкова точно знает, как сделать загорелые ножки еще эффектнее, если вы пока не планируете отказываться от туфель с открытым мысом.

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Нюд и его производные

Любые светлые оттенки, не конфликтующие по температуре с кожей, будут уместны. Светлана:

«Я рекомендую отдать предпочтение натуральному розовому или же молочно-розовому оттенку в педикюре. Вы создадите эффект натурального ногтя, чем еще больше подчеркнете смуглость кожи».

При этом, чем прозрачнее оттенок, тем дороже будет смотреться ваш педикюр.

Розовый

Приторно-розовый? Почему бы и нет! Насыщенные, в каком-то смысле — сахарные оттенки розового — идеальное сочетание с загорелой кожей. Наш эксперт напоминает, что подобные оттенки не терпят акцентного дизайна или же мерцающего топа. Цвет сам по себе привлекает внимание.

Голубой

Все оттенки синего, особенно нежно-голубой, сделают загорелые ножки еще эффектнее. Светлана:

«Здесь уже стоит присмотреть плотный оттенок — он должен полностью перекрывать цвет ногтя, в этом суть холодных оттенков».

Как вариант, можно заменить голубой на мятный, который также подчеркивает темный оттенок кожи.

Лаванда

Нежный лавандовый оттенок вернулся в топы после нескольких сезонов простоя. Как и в предыдущем случае, наш эксперт советует присмотреться к плотному оттенку лаванды. Нейл-мастер: