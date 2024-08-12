Модель Алеся Кафельникова поделилась кадрами со съемки у бассейна

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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25-летняя знаменитость поделилась серией кадров со съемки у бассейна. Так, на одних фото манекенщица предстала в оранжевом бикини, оформленном золотистыми кольцами на бедрах. В то же время на других снимках Кафельникова попозировала в раздельном купальнике темного-розового цвета, состоявшем из бюстгальтера бандо и плавках с высокой посадкой.

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«Солнце меня целует», — подписала звезда пост, который набрал более 17 тысяч лайков.

Ранее Алеся Кафельникова также поделилась откровенным фото. Тогда модель запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав тело в полупрозрачном мини-платье.