Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста актриса Софья показала фигуру в купальнике на фото.

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36-летняя звезда сериала «Содержанки» посетила родной город Санкт-Петербург. Вместе с подругой она отправилась на Финский залив, где снялась в бикини, повернувшись вполоборота к камере.

«Лето, любимый город, опаленный солнцем, и любимые люди рядом — формула моего личного счастья», — указала в подписи артистка.

Ранее 65-летняя вдова советского и российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина отдохнула в бикини на яхте.