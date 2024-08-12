Химик успокоил боящихся силиконов в косметике людей

Вокруг силиконов, входящих в состав многих средств для лица, волос и тела, сложилось очень много не соответствующих действительности догадок и мифов, заявила химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко. В беседе с «Лентой.ру» она успокоила боящихся этого компонента в косметике людей, развеяв некоторые самые популярные заблуждения о нем.

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Первым мифом Ткаченко назвала утверждение, что силиконы получают из нефти. В действительности это высокомолекулярные кремнийорганические соединения, и источником для их получения является минерал кварц. Кроме того, добавила специалист, неверен миф, что силиконы вредят природе.

«Силиконы в окружающей среде распадаются на кремний и углекислый газ, не вредят экологии так, как это делает пластик. Также они не накапливаются в живых организмах», — рассказала она.

Некоторые распространяют информацию о том, что якобы силиконы создают окклюзионную пленку на коже, которая мешает ей дышать. Однако, по словам химика, этот косметический ингредиент проницаем для газа и водного пара. При этом силиконы могут замедлять испарение воды в коже, выполняя тем самым увлажняющую функцию, поэтому их используют производители косметики, объяснила Ткаченко.

Заблуждением косметолог назвала утверждение, что все силиконы якобы имеют накопительный эффект, приклеиваются к коже и волосам и тем самым ухудшают их качество.

«Многие силиконы хорошо смываются просто водой и мягким очищающим средством. Для некоторых силиконов, особенно в косметике для волос, требуется более интенсивное очищение — например, шампунь глубокой очистки», — отметила эксперт, подчеркнув, что этот косметический компонент нетоксичен для кожи.

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«Силиконы абсолютно инертны для кожи. Это значит, что они не оказывают токсичного действия. Они почти не вызывают аллергических реакций, в отличие от многих натуральных компонентов. При этом силиконы не оказывают и накопительного полезного действия, то есть они лежат на коже, визуально делая ее более гладкой и более увлажненной за счет задержки испарения воды. Но при смывании их с кожи также смывается и весь эффект», — Наталья Ткаченко, косметолог.

Ткаченко объяснила, что, несмотря на отсутствие видимой пользы, в косметических средствах силиконы нужны для того, чтобы давать приятный тактильный эффект. Они придают кремам легкую текстуру, дают эффект увлажнения без ощущения «парника» и чрезмерной жирности и белого «размыливания». Крем, имеющий в составе эти вещества, будет хорошо впитываться, придавать коже бархатистость и визуально заполнять морщинки, отметила она.

«Силиконы часто используют в косметике для волос, потому что они образуют вокруг волоса специальную защитную пленочку. В результате волосы выглядят гладкими, ровными, блестящими и хорошо расчесываются. Они дают прекрасный и быстрый внешний эффект. На самом деле это не полноценное восстановление волоса, а именно его «косметический ремонт» снаружи, своеобразное сглаживание, но этот эффект тоже ценен», — Наталья Ткаченко, косметолог.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории Наталия Гулакова назвала несколько простых мер, помогающих избежать проблем с кожей. Она посоветовала использовать косметику с антиоксидантами в составе и употреблять в пищу содержащие их продукты — например, цитрусовые.