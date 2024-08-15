Семь способов борьбы с жирным блеском на коже

Жирный блеск на коже – частая проблема. Особенно она актуальна в теплое время года, когда активность сальных желез усиливается. "Рамблер" раскроет методы, которые помогут наслаждаться матовым эффектом на протяжении всего дня.

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1. Уход с салициловой кислотой

Средства с салициловой кислотой не только уменьшают воспаления, но и контролируют выработку кожного сала. Включите в уход очищающие гели, тоники или кремы с этим компонентом.

2. Матирующие праймеры

Перед нанесением макияжа используйте праймер с матирующим эффектом. Он создаст барьер между кожей и тональным кремом, обеспечивая более длительный матовый финиш и предотвращая появление жирного блеска.

3. Минеральный макияж

Для жирной кожи лучше всего подходит минеральная косметика. Она не забивает поры, помогает контролировать выработку кожного сала и придает коже естественный матовый вид. Используйте пудры и тональные средства с легкой текстурой и без масел в составе.

4. Блоттеры и матирующие салфетки

Если блеск появляется в течение дня, носите с собой матирующие салфетки или блоттеры. Они быстро убирают излишки кожного сала, не повреждая макияж. Просто прижмите салфетку к проблемной зоне и аккуратно удалите блеск.

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5. Массаж с кубиками льда

Массаж лица кубиками льда перед нанесением макияжа помогает сузить поры и уменьшить выработку кожного сала. Такой способ освежает кожу, тонизирует ее и обеспечивает более стойкий макияж.

6. Регулярное отшелушивание

Пилинг помогает избавиться от ороговевших клеток и предотвратить закупорку пор. Используйте мягкие скрабы или энзимные пилинги один-два раза в неделю, чтобы кожа оставалась гладкой, а блеск – под контролем.

7. Правильное питание

Здоровая кожа начинается изнутри. Ограничьте потребление жирной, жареной и сладкой пищи, которая стимулирует активность сальных желез. Включите в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами.

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