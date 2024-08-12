Как выглядит самая красивая женщина России

В Москве прошел конкурс красоты «Миссис Россия — 2024». В этом году самой красивой женщиной страны стала 40-летняя многодетная мать Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга. Согласно традиции, красотка получила заветную корону из рук прошлогодней «Миссис» Жанны Специальной.

Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и окончила школу на Кавказе. Затем Рожнева поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна. Сейчас «Миссис Россия — 2024» занимается предпринимательской, благотворительной и социальной деятельностью.

На ее счету также победы в таких конкурсах, как «Миссис Санкт-Петербург— 2023», «Автоледи — 2023», «Миссис бикини — 2023», «Миссис шеф — 2023».

Как выглядит самая красивая женщина страны — в галерее «Рамблера».