Стилист Александр Рогов посоветовал носить тонкие шарфы осенью

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал новый вернувшийся тренд из 2000-х. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Прямиком из 00-х к нам возвращаются тонкие декоративные шарфы. Я помню свой трикотажный полосатый шарфик из H&M, привезенный с учебы в Германии. Я его обыгрывал полосатыми носками и брюками карго. В грядущем сезоне выбирайте шелковые или вязанные тонкие цветные шарфики — такой аксессуар сделает ваш образ немного сложнее и интереснее!» — написал Рогов.

Недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.

На днях ведущий «Модного приговора» высмеял образ Леди Гаги. Александр Рогов опубликовал фото, на которых американская певица позировала в белом рваном платье с инопланетными элементами, а Катя IOWA — в синем комбинезоне с топом.

Ранее стилист Александр Рогов высказался о наряде Ольги Бузовой.