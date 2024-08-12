Как быстро избавиться от прыщей перед важным мероприятием

Завтра у вас важное свидание, экзамен, поход в гости к любимой рок-звезде — и что вы обнаруживаете в зеркале сегодня? Правильно. Мерзкий, яркий, заметный за километр прыщ — и не где-нибудь, а посередине лба или носа. Появление такого «подарочка» каким-то образом всегда совпадает с важным событием. Прыщи имеют жестокую манеру выскакивать прямо накануне вашей особенной встречи, финального и решающего собеседования, свадьбы и многого другого. И что делать? Перечисляем известные способы если не убрать незваного гостя полностью, то сделать его не таким заметным.

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Приложите лед

Да, хотя это может показаться слишком простым — холодная температура действительно может уменьшить отек и покраснение. Она сужает кровеносные сосуды и успокаивает воспаленный и болезненный прыщ.

«Не прикладывайте лед непосредственно к коже, так как он может быть жестким и разорвать кожные ткани. Вместо этого заверните его в хлопковую салфетку и прикладывайте к пятнам на несколько секунд за раз. Это поможет сузить поры и усилить кровообращение в пораженной области», — советует косметолог Арина Дурова.

Нанесите средство для глаз типа «Визина»

Принцип действия ровно тот же: препарат работает на сужение сосудов и снимает воспаление. Во всяком случае, хуже от него точно не будет, а это главное.

Нанесите пасту из измельченного аспирина

Аспирин содержит салициловую кислоту, которая очень эффективно удаляет излишки жира и омертвевшую кожу. Раздавите одну или две таблетки аспирина и смешайте с несколькими каплями воды, чтобы получилась паста. Затем нанесите пасту непосредственно на прыщ.

«Это должно уменьшить отек и покраснение, а также сделать прыщ менее болезненным. Оставьте пасту на 10—15 минут, а затем тщательно смойте теплой водой», — объясняет Арина.

Используйте безрецептурное средство

Выбирая средство с полки, вы можете сузить выбор, обратив внимание на два важных ингредиента, которые содержатся во многих безрецептурных препаратах от прыщей. Одним из них является салициловая кислота, о которой говорилось выше. Другой важный ингредиент, на который следует обратить внимание, — перекись бензоила.

«Помимо уменьшения количества жира и удаления омертвевших клеток кожи, перекись бензоила также помогает уничтожить бактерии, вызывающие прыщи. Хотя оба эти ингредиента безопасны и действуют одинаково, выбор средства и частота его применения зависят от индивидуальных особенностей вашей кожи. Обратите внимание, они могут подсушивать кожу, да и на солнце после их применения лучше не выходить — или, во всяком случае, пользоваться кремом с SPF», — предупреждает косметолог.

Нанесите немного гидрокортизонового крема

Гидрокортизон — это один из видов кортикостероидов, который помогает снять воспаление, избавиться от покраснения и воспаления. Но использовать его нужно осторожно и только в течение одного-двух дней. Слишком длительное применение гидрокортизона на месте поражения может привести к истончению кожи и другим проблемам.

Сделайте глиняную маску

Увлажняющие и жиропоглощающие свойства глины вытягивают из кожи все загрязнения и делают ее чистой и сияющей.

«Глубоко очищающая глиняная маска успокаивает раздражение кожи, минимизирует поры и придает сияние тусклому лицу. Кроме того, она волшебным образом справляется с угрями и лечит прорывы», — объясняет Арина.

Наклейте пластырь от прыщей

Бывает трудно удержаться от того, чтобы не начать что-то ковырять и выдавливать, но инфекционные элементы, находящиеся в вашей руке, могут легко проникнуть через кожу, ухудшив и без того душераздирающее зрелище.

«Здесь на помощь приходят пластыри от прыщей, которые удерживают вас от ковыряния или вырывания прыща. Мягкие активные вещества, такие как гликолевая и салициловая кислота, удаляют загрязнения с кожи, убивают бактерии и уменьшают покраснение», — говорит косметолог.

Финальный совет: используйте только один метод, желательно с вечера.