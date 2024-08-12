Микротоки: что это и как они работают в борьбе за молодость

Популярность микротоков в последние несколько сезонов неуклонно растет. В чем польза токой терапии и кому стоит обратить на нее внимание, нам рассказала дерматолог, косметолог Мария Глобина.

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Что такое микротоковая терапия

Микротоки — косметологическая процедура, во время которой специалист работает над определенной областью лица или тела при помощи аппарата, оснащенного диодами. Ток низкой частоты оказывает мягкое, но эффективное воздействие на кожу. С помощью микротоков можно решить немало проблем с кожей, при этом не травмируя ее.

В чем суть микротоковой процедуры

Как поясняет наш эксперт, ток, проходя через мышцы, заставляет их сокращаться, тем самым повышается тонус. Для женщин, которые хотели бы вернуть упругость кожи и избавиться от отечности, подобная процедура показана в первую очередь. Что касается болезненности, то все зависит от индивидуальных особенностей, однако в большинстве случаев процедура совершенно безболезненна, единственный момент — с осторожностью стоит отнестись людям с металлическими конструкциями во рту, так как может возникнуть дискомфорт при обработке зоны челюстей.

Какие проблемы решают микротоки:

Отечность;

Потеря упругости;

Сухость;

Воспаления;

Купероз.

Курс процедур назначает только врач, исходя из особенностей пациента.

Есть ли противопоказания?

Мария:

«К абсолютным противопоказаниям относят наличие кардиостимуляторов, беременность, эпилепсию и психические расстройства. В остальных случаях косметолог принимает решение о проведении процедуры индивидуально».

Также с осторожностью к микротокам стоит отнестись и пациентам с наличием филлеров в обрабатываемых зонах.