Консилер – незаменимый продукт в арсенале каждой женщины. Однако мало кто знает, что правильное нанесение этого средства может не только скрыть несовершенства, но и создать эффект лифтинга, визуально омолаживая лицо.

Ключ к достижению лифтинг-эффекта заключается в технике нанесения консилера по направлению вверх.

Нанесите консилер от внутреннего уголка глаза к внешнему, двигаясь по направлению к виску. Это не только замаскирует темные круги, но и визуально приподнимет веко, делая взгляд более открытым.

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Важно помнить, что ключ к успеху — в правильном подборе оттенка консилера и его тщательной растушевке. Подробнее о технике рассказала в своем видео блогер @julya_bay.