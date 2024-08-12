Валя Карнавал выложила фото в коротких шортах на яхте

Блогерша Валя Карнавал снялась в коротких шортах после слухов о пластике. Звезда опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя Валя Карнавал стояла на яхте в лавандовой майке и расстегнутых коротких шортах из денима. Блогерша дополнила образ розовыми солнцезащитными очками, золотыми серьгами-кольцами и браслетом. Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж.

В конце июля появились слухи о том, что Валя Карнавал сделала пластические операции. Причиной стали фото блогерши, на которых она позирует в бикини на яхте и вилле с видом на море. Тогда поклонники не оценили изменившуюся фигуру звезды, они заявили, что она сделала пластику.

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Валя Карнавал получила известность благодаря юмористическим роликам в TikTok. В 2020-м она начала музыкальную карьеру, записав трек «Психушка». В феврале 2022 года она приняла участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», где стала финалисткой. Недавно блогерша выпустила клип на песню «Вдох-выдох». По словам звезды, съемки музыкального ролика дались ей тяжело. Она «получила солнечный удар и некоторое время провела без сознания».

Ранее Наталья Рудова и Алена Водонаева показали фигуры в крошечных бикини.