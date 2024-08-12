Внешний вид Кэти Холмс на новых фото высмеяли в Сети

Пользователи сети высмеяли внешний вид американской актрисы кино и телевидения Кэти Холмс на новых фото папарацци. Соответствующие публикация и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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45-летнюю знаменитость заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Она предстала на снимках в сандалиях, спортивных укороченных штанах и мятой рубашке, оформленной в вертикальную полоску. В качестве украшений звезда выбрала ожерелье с подвесками, взяла с собой коричневую кожаную сумку и надела солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что Холмс шла по улице с мокрыми волосами.

Читатели издания оценили появление артистки на публике следующими фразами:

«У нее нет утюга?», «Похоже, она просто надела то, что было под рукой. Это не шик. Это спортивные штаны и рубашка. Они даже не сочетаются», «Я не могу решить, кто из знаменитостей одет хуже всех», «Я видел бездомных, одетых лучше», «Какая неряшливая капуста».

Ранее сообщалось, что Кэти Холмс без макияжа попала в объектив папарацци.