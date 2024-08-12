Марина Юдашкина поразила поклонников своей красотой в 65 лет

Вдова российского кутюрье Валентина Юдашкина всегда посвящала себя семье и дорожила теплыми отношениями с мужем. Из-за продолжительной болезни она потеряла его слишком рано, но нашла в себе силы жить дальше ради наследников. Теперь Марина часто устаивает семейные и дружеские вечера, старается отвлекаться от своей главной потери в жизни.

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На днях прекрасная супруга Юдашкина поразила публику своей красотой. В 65 лет она, как выразились россияне, выглядит как подросток. Разумеется, поклонники немного преувеличивают, возраст не скрыть, но фигура и формы женщины действительно впечатляют.

«В ее возрасте я наверное буду лежать с пачкой чипсов у ТВ», «Ей 65?! Думал 15», «Как выглядит шикарно! Стильная такая, нет слов», «Всем бы так выглядеть хотя бы в 45 хаха», — высказались пользователи.

Стоит также отметить, что знаменитость решила продемонстрировать смелое сочетание 2 ярких принтов: в клеточку и цветочный. Девушкам — зрительницам понравилась смелость Юдашкиной, которую они решили взять на вооружение. «Всегда думала позволить себе только один принт. Почему? Мариночка прекрасно выглядит во всем пестром и это на ней не смотрится вульгарно«, — делится мнением другая ее поклонница.