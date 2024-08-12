Эксперт рассказал, как носить кружево

Кружевные вещи на выход — удел смелых модниц. Подобный материал не терпит безответственного обращения, и чтобы ваш образ не заиграл вульгарными красками, наш эксперт, стилист Вера Солнцева спешит на помощь, чтобы подсказать — как носить кружевные вещи и при этом сделать образ дорогим.

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Платье. И еще раз платье

Кружево и платье — просто идеальное сочетание, с этим согласен и наш эксперт. Вера:

«Такой материал просвечивает всегда, кружево требует подклада. Выбирайте любую шелковую комбинацию и уже под нее надевайте кружевной верх».

Кстати, длина платья при этом не так важна. Особенно эффектно смотрятся кружевные мини в черном и белом цветах.

Корсетная тема

Простыми топами уже давно никого не удивишь, даже с прозрачными вставками. А вот корсет, полностью выполненный из кружева, — совсем другое дело. Модель довольно дерзкая и точно не для дневного выхода, однако для похода в ресторан с подругами или любимым мужчиной подойдет как ничто другое. Чтобы не скатиться в пошлость, стилист рекомендует комбинировать такой корсет с классическими рубашками и прямыми брюками со стрелками.

Вставки

Если вы еще не решились на полноценную кружевную вещь, вставки из кружева будут отличным способом попробовать разбавить привычный «лук». Вера:

«Я бы не советовала приобретать такие популярные сегодня топы с ажурной вставкой — это вообще не тренд в этом сезоне. Сделайте выбор в пользу плотных материалов с кружевным декором».

Кружевные брюки

Смелая модель брюк, которые заменят юбку, пока на улице еще сохраняется теплая погода. Важно: подобные брюки всегда требуют дополнительных шорт или тонких лосин в качестве первого слоя. Подбирайте подклад и кружевные вещи одного тона.