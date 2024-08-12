Семь трендов осени, на которые стоит обратить внимание уже сейчас

Готовь сани летом — гласит известная поговорка, но если до саней еще далеко (к счастью), то прохладные дни уже наступают (увы). А значит, пора провести ревизию собственной фэшн-коллекции и понять, чего же в ней не хватает. Осенние тренды вам в помощь.

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Приталенный силуэт

Бесформенный оверсайз восседает на модном троне так долго, что публика с восторгом приняла нового претендента на фэшн-корону — приталенный крой. Женственный силуэт «песочные часы» создается, например, при помощи соответствующего пиджака. Это может быть утонченная модель в стиле 50-х или вариант с гипертрофированными плечами.

Сумка в оттенке бургунди

Если весной звание абсолютного фаворита всех и вся был кричащий алый, то теперь ведем себя потише, но вместе с тем благородно. Сумки в оттенке бургунди уже попали в список абсолютного минимума вещей, которые стоит приобрести к новому сезону. Однако винный настолько благодарный цвет, что позволяет облачиться в себя с ног до головы и не выглядит при этом too much.

Кардиган

Такая на первый взгляд базовая вещь, как кардиган, не так давно пополнила ряды горячих трендов. В данном случае есть где разгуляться — удлиненные или короткие облегающие изделия из трикотажа всегда пригодятся холодным вечером. Захотелось уютнейшего уюта? Выбираем «бабушкины» варианты крупной вязки.

Кожа

Натуральная или лакированная, с потертостями или без — если в вашем шкафу еще нет позиций из кожи, советуем исправить недоразумение. Весной все соцсети мира пестрели фотографиями инфлюенсеров в кожаных плащах, а теперь славу снискали и бомберы. Но не верхней одеждой единой: поясные изделия вроде юбок с А-силуэтом или брюк тоже в центре внимания.

Леопард

В новом сезоне анималистический принт становится еще более дерзким (хотя куда уж больше). Уверены, многие модницы являются счастливыми обладательницами вирусных леопардовых джинсов или лодочек. Ничто не мешает вам «одичать» еще больше: пятнистый тренч или пальто поможет вам окончательно раскрепоститься.

Прозрачность

Нет, не хотят дизайнеры расставаться с чувственным и провокационным «голым» трендом. А потому платья и юбки из полупрозрачных невесомых тканей смело перекладываем из летнего гардероба в осенний. Дополнить образ можно «широкоплечим» пиджаком или объемным вязаным кардиганом.

Коричневый

Этой осенью вдохновляемся стилем Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». Но если сдержанный librarian-core вам все же чужд, советуем обратить внимание хотя бы на любимый цвет нашей героини. Коричневый еще никогда не звучал так свежо и ярко. Особенно аппетитно смотрятся шоколадные оттенки.