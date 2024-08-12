41-летняя Юлия Ковальчук поделилась фото в бикини

Экс-солистка «Блестящих» недавно признавалась, что скрывала обе свои беременности по одной простой причине: ей так комфортно. Судя по всему, правило Юлии Ковальчук распространяется в том числе и на послеродовое восстановление. 41-летняя звезда, ставшая мамой второй раз чуть больше года назад , в отличие от своих коллег по шоу-бизнесу, не рассказывала в красках и деталях, что делает, чтобы вернуться в форму. А потому неудивительно, что, опубликовав кадры в бикини, знаменитость произвела фурор!

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«Считаю, что к новому сезону готова», — написала Юлия в сторис, и подписчики с ней спорить не стали. «Вот как надо выглядеть после двоих детей», «Юлечка, какая вы красотка», «Просто ведьма!», «Раздражающе хороша», — написали фолловеры.

Неудивительно, что среди комплиментов нашлись и негативные комментарии — и касаются они также фигуры Ковальчук. Хейтерам не дает покоя то, что артистка тщательно скрывает детей, а вот «обнаженку» публикует — некоторым это кажется парадоксальным.

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Напомним, что несколько деталей о младшей наследнице Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков все же раскрыли: например, то, что девочку назвали Алисией, а еще, когда ей исполнился год, выдали точную дату рождения.