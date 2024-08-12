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Екатерина Волкова ответила на хейт ее откровенного образа: «Этот лучок произвел фурор»

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова столкнулась с предвзятыми комментариями под своим новым постом в запрещенной соцсети.

«Этот лучок произвел фурор». Екатерина Волкова ответила на хейт образа
© соцсети

Так, актриса предстала на фото в ярком образе для спектакля: на ней был красный полупрозрачный топ, короткая джинсовая юбка, сетчатые черные колготки и ботфорты в тон. Волкова приняла экстравагантную позу, раздвинув ноги. Однако подписчики ополчились на нее, несмотря на то, что это был образ для спектакля.

© соцсети

Екатерина вышла на связь из гримерки, где разобрала комментарии разгневанных пользователей сети,

«Этот лучок произвел фурор. Был комментарий, который меня взбудоражил. Я вам скажу: да, я мать и горжусь этим! У меня прекрасная растяжка! Я ж мать, могу позволить себе все, что угодно. А это, друзья, просто образ», — написала артистка.

Тренды
Екатерина Волкова