«Этот лучок произвел фурор». Екатерина Волкова ответила на хейт образа

Екатерина Волкова ответила на хейт ее откровенного образа: «Этот лучок произвел фурор»
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова столкнулась с предвзятыми комментариями под своим новым постом в запрещенной соцсети.
Так, актриса предстала на фото в ярком образе для спектакля: на ней был красный полупрозрачный топ, короткая джинсовая юбка, сетчатые черные колготки и ботфорты в тон. Волкова приняла экстравагантную позу, раздвинув ноги. Однако подписчики ополчились на нее, несмотря на то, что это был образ для спектакля.
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Екатерина вышла на связь из гримерки, где разобрала комментарии разгневанных пользователей сети,
«Этот лучок произвел фурор. Был комментарий, который меня взбудоражил. Я вам скажу: да, я мать и горжусь этим! У меня прекрасная растяжка! Я ж мать, могу позволить себе все, что угодно. А это, друзья, просто образ», — написала артистка.