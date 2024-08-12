«Этот лучок произвел фурор». Екатерина Волкова ответила на хейт образа

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова столкнулась с предвзятыми комментариями под своим новым постом в запрещенной соцсети.

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Так, актриса предстала на фото в ярком образе для спектакля: на ней был красный полупрозрачный топ, короткая джинсовая юбка, сетчатые черные колготки и ботфорты в тон. Волкова приняла экстравагантную позу, раздвинув ноги. Однако подписчики ополчились на нее, несмотря на то, что это был образ для спектакля.

© соцсети

Екатерина вышла на связь из гримерки, где разобрала комментарии разгневанных пользователей сети,