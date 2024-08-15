«Шея все же выдает истинный возраст»: сколько «стоит» внешность Влада Лисовца

Звездный стилист в очередной раз шокировал поклонников своей внешностью: что делает Влад Лисовец, чтобы сохранить лицо? Сайт «Страсти» узнал у врача-дерматолога, косметолога и трихолога Валентины Магкаевой.

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Глядя на свежие снимки Влада непросто поверить, что 9 августа ему исполнилось 52 года. Эксперт не только раздает модные советы своим поклонницам, но и на личном примере показывает, насколько роскошно можно выглядеть без оглядки на возраст. Стилист регулярно появляется на светских мероприятии и публикует в соцсетях честные фото, заставляя гадать своих почитателей — делал ли он что-то с лицом или это все же невероятная сила генетики.

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Первое, что бросается в глаза многим пластическим хирургам — очень качественная ринопластика, которая была проведена так давно, что об этом уже никто и не помнит. Однако если посмотреть архивные снимки телеведущего, отличия заметны, хоть и весьма деликатные.

«Телеведущий прибегал к хирургическому эндолифтингу лица. Негативные последствия данной процедуры не бросаются в глаза, так как она практически не оставляет следов на коже лица, а все шрамы спрятаны в волосистой части головы. Но по изменениям мимики можно предположить, лифтинг имел место и, причем, не так давно».

Избежать критичных морщин на лице и поддерживать моложавый вид Владу однозначно помогают «уколы красоты» — так как у стилиста активная мимика, её требуется привести в норму как раз при помощи ботокса. Лисовец даже сам как-то признавался, что пробовал делать инъекции, но при это отметил, что ботокс его якобы не берет. По словам телеведущего, он сделал один укол, не увидел эффекта и забросил процедуры, но косметологи и хирурги с этим не согласны. Они уверены, что несмотря на все заверения о том, что инъекции будут странно смотреться на лице Влада, он прибегает к ним, и, причем, с завидным постоянством.

«Также, скорее всего, звездный консультант по стилю с большой любовью относится к «коктейлям» на основе гиалуроновой кислоты для интенсивного увлажнения. И хотя шея все же выдает истинный возраст Влада, за овалом лица он тщательно следит и поддерживает его в тонусе аппаратными методиками, такими как РФ-лифтинг и лазерное омоложение».

Помимо всего Лисовец держит себя в хорошей физической форме, умело прикрывает мимические морщинки вокруг глаз (которые, к слову, его совсем не портят) очками и отвлекает от незначительных несовершенств лица умело подобранными прическами и гармоничными образами. К тому же его официальная позиция относительно пластики прозрачна, и он ее не скрывает. Стилист уверен, что нет ничего зазорного в том, чтобы аккуратно и без перегибов бороться с возрастными изменениями и корректировать мелкие недостатки своей внешности, но при этом сохранять индивидуальность.

Сколько «стоит» внешность Влада: * все расценки примерны

Хирургический эндолифтинг лица —95000-250000 Ринопластика — 140000-240000 Инъекции ботокса — 10000-15000 за курс Уколы красоты с гиалуроновой кислотой (мезотерапия и биоревиталицазия) — 12000-15000 за процедуру РФ-лифтинг — 2000-5000 за процедуру Лазерное омоложение — 15000-20000

Получается, что Влад Лисовец потратил на свое лицо от 300 до 500 тыс. рублей.

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