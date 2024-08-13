Рианна в полупрозрачном мини-платье попала в объектив папарацци

Барбадосская певица Рианна в откровенном наряде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

36-летнюю исполнительницу запечатлели во время отдыха на Барбадосе в компании своего возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. Так, знаменитость предстала перед камерами в полупрозрачном платье длины-мини зеленого цвета, оформленном анималистичным принтом. При этом на ее левом плече находилась небольшая желтая сумка с тем же узором.

В качестве украшений артистка выбрала ожерелье и сияющие серьги. Кроме того, она примерила солнцезащитные очки с широкой оправой.

Ранее сообщалось, что Рианна попала на обложку журнала Perfect в бикини.