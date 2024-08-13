Дочь Бена Аффлека донашивает вещи Дженнифер Лопес

Дети актера Бена Аффлека не желают разрывать связь с Дженнифер Лопес, несмотря на неудачный брак звезд. Об этом сообщает Daily Mail.

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На днях папарацци сфотографировали Вайолет Аффлек, 18-летнюю дочь Бена, во время прогулки. Особое внимание журналистов привлекло платье, в которое была одета наследница актера. Выяснилось, что вещь принадлежит как раз Лопес.

Именно в таком дизайнерском наряде певицу сняли во время романтического ужина с Беном Аффлеком в День святого Валентина в феврале прошлого года.

Стоит отметить, что незадолго до этого Вайолет и Лопес заметили вместе на шопинге в Хэмптоне — мачеха и падчерица выбирали себе новые платья.

Напомним, в мае текущего года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Недавно стало известно, что звездная пара завершила оформление необходимых для развода документов.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек удивил внешним видом после слухов о разводе с Лопес.