Сумка в виде канарейки за 69 тысяч рублей стала трендом у звезд

Сумка британского бренда JW Anderson необычной формы стала трендом у звезд. Об этом сообщает The Sun.

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Речь идет о небольшой желтой сумке, выполненной в виде канарейки. Стоимость изделия, с которой уже появлялась на публике актриса Аня Тейлор-Джой на финале турнира Уимблдон, составляет 595 фунтов стерлингов (69 тысяч рублей). На данный момент аксессуар на официальном сайте марки распродан.

© Lenta.ru

В июле 2023 года JW Anderson представил сумку в виде лягушки. Передняя стенка изделия имитировала открытый рот, выполненный в красном цвете. Цена аксессуара составила 950 долларов.