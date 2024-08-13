Названы пять самых спорных бьюти-трендов в уходе за кожей

Бьюти-блогер Горбунова: многоступенчатый подход может обернуться покраснением и зудом. В современном мире красота и уход за собой стали не просто частью повседневной рутины, а настоящим культом. Мы увлечённо следим за новыми тенденциями, стремимся попробовать всё самое красивое и эффективное, но часто забываем о главном — о безопасности. Вместе с бьюти-блогером «Секрет» разобрался, какие бьюти-тренды могут нанести непоправимый вред.

5 опасных бьюти-трендов в косметике

1. Активные ингредиенты

В Сети или на полках магазинов часто можно увидеть косметику с высокоэффективными активными веществами — ретинолом, витамином С, различными кислотами и прочим. Производители таких товаров обещают кардинальное улучшение состояния кожи, но на деле их использование несёт немало рисков, рассказала бьюти-блогер и владелица студий красоты Рия Горбунова.

Рия Горбунова, бьюти-блогер и владелица студий красоты:

Однако, как и в случае с любыми сильнодействующими средствами, их использование требует осторожности.

Например, ретинол при неправильном использовании может вызвать сильное раздражение, покраснение и шелушение кожи.

«Витамин C, обладая мощными антиоксидантными свойствами, может защищать кожу от воздействия свободных радикалов и улучшать её тонус. Тем не менее в высоких концентрациях он может вызывать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей», — продолжила она.

Гликолевая, салициловая и молочная кислоты при неправильном использовании могут истончить кожный барьер и сделать кожу уязвимой к инфекциям, вызвать ожоги и усиление чувствительности к солнцу, отметила Горбунова.

Так что лучше использовать активные ингредиенты только по показаниям и под контролем специалиста.

2. Многоступенчатый уход

Большое количество средств не гарантирует лучший результат, отметила блогер.

«Во-первых, такая сложная система ухода требует значительных финансовых вложений. Покупка множества продуктов, каждый из которых обещает волшебное преображение, может серьёзно ударить по бюджету. Но что ещё важнее, наслаивание большого количества средств одно за другим увеличивает риск развития аллергических реакций и раздражения», — объяснила она.

Эксперт подчеркнула, что в каждом продукте есть свои активные ингредиенты и консерванты и при одновременном использовании есть вероятность, что они вступят в конфликт друг с другом. Результатом может стать покраснение, зуд и высыпания.

3. Агрессивное очищение

Привычка очищать кожу до скрипа агрессивными поверхностно-активными веществами может тоже оказаться вредной.

«При частом использовании такие средства разрушают естественный липидный барьер кожи, который необходим для её защиты и удержания влаги. В результате кожа становится более уязвимой к внешним раздражителям, склонной к покраснениям и раздражениям, а влага из кожи испаряется намного быстрее», — объяснила специалист.

4. Всевозможные БАДы для здоровья и сияния кожи

Использование капсул, порошков и напитков, которые, по словам разных инфлюенсеров, якобы творят чудеса, без консультации со специалистом может быть не только бесполезным, но и опасным, напомнила бьюти-блогер.

«То, что подходит одному, может быть совершенно ненужным или даже вредным для другого. В подавляющем большинстве случаев БАДы оказываются бесполезными, так как наш организм не всегда способен усваивать дополнительные дозы этих веществ, особенно если мы уже получаем их в достаточном количестве с пищей», — объяснила она.

Плюс некоторые БАДы могут негативно взаимодействовать с лекарствами и другими БАДами.

5. Мезороллеры

Этот инструмент широко используется для домашнего ухода. По словам производителей, мезороллер обновит кожу, улучшит её текстуру и повысить эффективность косметических средства. Работает такой прибор по принципу микронидлинга — он создаёт множественные микроповреждения на поверхности кожи.

«В теории эти микротравмы стимулируют процессы регенерации и увеличивают проникновение активных ингредиентов из косметических средств. Однако на практике использование мезороллеров может привести к нежелательным последствиям, особенно если проводить процедуру неправильно или без должной стерильности», — подчеркнула эксперт.

Главная опасность — риск занести инфекцию. Плюс частое и некорректное использование мезороллеров может привести к формированию рубцов и пигментных пятен.

Впрочем, не только современные тренды могут оказаться бесполезными или даже опасными. Тут «Секрет» рассказал о пяти уже давно существующих процедурах, о которых уже пора забыть. Они неэффективны и болезненны.