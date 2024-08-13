Линда Евангелиста и дочь Моники Беллуччи снялись для юбилейного Vogue

Линда Евангелиста и дочка Моники Беллуччи снялись для юбилейного Vogue. Журнал опубликовал новые снимки знаменитостей.

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В 2024 году итальянский Vogue отметит 60-летие. В честь этого события журнал представил не одну обложку, а сразу шесть. На каждой из них запечатлена звезда, известная за пределами страны.

Евангелиста предстала в желтом пальто от Gucci. Ей сделали объемную прическу и макияж с красной помадой. В новом интервью знаменитость призналась, что сосредоточена на своем здоровье. В 2018 году у нее выявили рак.

На другой обложке появилась дочь Моники. Дева Кассель запечатлена в тюрбане и бархатном жилете от Giorgio Armani. 19-летней девушке сделали макияж с акцентом на губы и глаза. Дева призналась, что ее тяготил статус ребенка из звездной семьи.

«Я пережила подростковый возраст в постоянном сравнении с моей мамой. Я люблю ее, но я немного страдала от этого. Лицемерно было бы сказать, что это не было бременем. Сейчас это волнует меня все меньше и меньше», — высказалась модель.

Ранее 19-летняя дочь Моники Беллуччи отправилась вместе с возлюбленным на Сейшелы. Подробности читайте в этой новости.