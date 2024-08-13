Хэлли Берри сразила публику, появившись в прозрачном платье

Актриса представила свой новый фильм в необычном образе. Хэлли Берри появилась на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе. Для мероприятия по случаю выхода фильма «Союз» 57-летняя звезда выбрала откровенное полупрозрачное платье из кружева. Длинные рукава, вставки с цветочным узором и вырезы на талии превратили маленькое чёрное платье в главный наряд вечера.

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Хэлли сделала укладку, вдохновлённую золотой эпохой Голливуда. Аккуратные локоны на коротких волосах добавили образу драматизма и загадочности. Актриса надела классические лодочки с острым мысом, а в качестве аксессуара выбрала простые серьги-кольца.

Этот дерзкий, но в то же время элегантный наряд стал отсылкой Берри к её роли в легендарном фильме «Женщина-кошка». В июле картине исполнилось 20 лет, однако актриса, которая стала звездой благодаря ей, по-прежнему вполне может претендовать на то, чтобы сняться в ремейке.

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