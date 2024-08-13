В России назвали самый ужасный аромат парфюма

Россияне назвали самый ужасный аромат парфюма. Соответствующим исследованием с «Лентой.ру» поделились аналитики сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK Shopping.

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Выяснилось, что для абсолютного большинства опрошенных использование духов — ежедневный ритуал. На постоянной основе парфюмом пользуются 81,6 процента респондентов, реже (несколько раз в неделю или только на выходных) — в совокупности чуть больше 14 процентов россиян.

Самыми ужасными для участников опроса оказались запахи протухшего сыра и слишком сладкие мускусные ароматы, набравшие 28 и 15 процентов голосов соответственно. В список нелюбимых ароматов также попали запахи сырой земли (8 процентов), дыма (6), ладана (13), табака (7), а также сильно цитрусовые ароматы (2) и варианты с металлическими нотами (5).

В январе 2021 года гитарист группы Queen выпустил парфюм с запахом барсука.