55-летняя жена Олега Газманова показала лицо без макияжа

Жена певца Олега Газманова дизайнер интерьеров, блогерша и писательница Марина Газманова показала лицо без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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55-летняя избранница исполнителя снялась в самолете по пути в Сочи. Она предстала перед камерой, сидя у иллюминатора в трикотажном белом топе и розовом кардигане.

Автор поста заплела волосы в косу и надела серьги-подвески с жемчугом. Она не стала наносить макияж, продемонстрировав естественную внешность.

В июле 57-летняя российская телеведущая Екатерина Андреева также показала лицо без косметики.