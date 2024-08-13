Стало известно, какие бьюти-услуги популярны в разных регионах

Какие бьюти-услуги популярны в России, где чаще делают контурную пластику лица, а где — маникюр и наращивание ресниц? Ответы на эти вопросы нашли аналитики ВКонтакте. Они провели исследование среди 6,3 млн пользователей соцсетей, которые регулярно взаимодействовали с сообществами в сфере «Красота и здоровье» в июне этого года.

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Больше всего сообществ в бьюти-сегменте принадлежат заведениям и предпринимателям из Санкт-Петербурга, в тройку лидеров также вошли Москва и Челябинск. Популярностью среди читателей пользуются сообщества салонов красоты, а также паблики, посвященные уходу за собой и здоровому образу жизни. Им на пятки наступают сообщества тату- и спа-салонов, которые показывают активный прирост аудитории.

Популярность услуг разнится в зависимости от города. В Санкт-Петербурге спросом пользуются маникюр и наращивание ресниц, в Москве — увеличение губ и контурная пластика «лицо под ключ». В Челябинске свои тренды: помимо маникюра и наращивания ресниц там часто плетут косы и брейды.

Бьюти-интересы различаются и в зависимости от пола аудитории. У мужчин среди товаров популярностью пользуются витамины, БАДы, парфюмерия и средства для ухода за телом. Женщины, в свою очередь, отдают предпочтение косметике по уходу за волосами, ароматам и продуктам для макияжа.