В мире макияжа постоянно появляются новые тренды и хитрости, но иногда самые эффективные приемы оказываются удивительно простыми. Недавно в социальных сетях разлетелся необычный лайфхак для создания объемных ресниц, которым поделилась модель.

Вместо того чтобы следовать привычному алгоритму нанесения туши, девушка предложила нестандартный подход. Ее метод состоит из трех этапов: нанесение консилера на ресницы, припудривание ресниц и нанесение туши.

Куда наносить консилер для лифтинг-эффекта

Консилер и пудра создают базу, которая утолщает каждую ресничку, а также обеспечивает лучшее сцепление туши с ресницами. В результате получается эффект дополнительного объема и длины, который сохраняется в течение дня.

Подробнее об этом рассказала в своем видео @chernyxdiana.