Модель поделилась лайфхаком, как сделать ресницы объемнее: видео
В мире макияжа постоянно появляются новые тренды и хитрости, но иногда самые эффективные приемы оказываются удивительно простыми. Недавно в социальных сетях разлетелся необычный лайфхак для создания объемных ресниц, которым поделилась модель.
Вместо того чтобы следовать привычному алгоритму нанесения туши, девушка предложила нестандартный подход. Ее метод состоит из трех этапов: нанесение консилера на ресницы, припудривание ресниц и нанесение туши.
Куда наносить консилер для лифтинг-эффекта
Консилер и пудра создают базу, которая утолщает каждую ресничку, а также обеспечивает лучшее сцепление туши с ресницами. В результате получается эффект дополнительного объема и длины, который сохраняется в течение дня.
Подробнее об этом рассказала в своем видео @chernyxdiana.