Врач-косметолог рассказала о пластических операциях Елены Степаненко

После скандального развода с Евгением Петросяном в 2018 году Елена Степаненко заметно преобразилась: помолодела и резко похудела за один год на 42 кг. В последние несколько лет 71-летняя юмористка редко появляется на публике, однако по фотографиям, всплывающим в Сети видно, что звезде удается оставаться в отличной форме. О том, какие процедуры привели к такому впечатляющему результату, рассказала порталу «Страсти» врач-дерматолог, косметолог, тренер Учебного центра «МСТ» Кристина Медведева.

Елена Степаненко — артист комедии, а для сохранение привлекательной внешности для публичного человека — важная задача. Но каждой звезде еще хочется сохранить свою идентичность и мимику.

«По выступлениям и фотографиям Елены мы видим, что естественно, вмешательства хирурга были значительные, но результат великолепный и он позволяет артистке работать и вызывать восхищения публики»

Прежде всего, Елена похудела на 42 кг, по словам самой звезды, благодаря ограничениям в питании. Эксперт отмечает, что с последствиями такого резкого похудения артистка боролась при помощи пластики и аппаратной косметологии.

Быстрое исчезновение подкожной жировой клетчатки при резком похудении не лучшим образом сказывается на качестве кожи. Лишившись каркаса, она обвисает. И чем старше человек, тем сложнее восстановиться после похудения. После 25 лет организм человек снижает естественную выработку коллагена и эластина, которые напрямую влияют на регенерацию клеток кожи и способность к лифтингу. Потерять резко 42 кг за год и не получить излишки кожи просто невозможно, даже в молодом возрасте.

«Решить эту проблему можно только при помощи пластического хирурга. Возможно, Елене сделали липосакцию для дополнительной коррекции. Поддерживать лифтинг эффект можно уже с помощью аппаратных процедур в кабинете косметолога. Рискну предположить, что Елена Григорьевна как раз успешно поддерживает результат пластической операции с помощью аппаратного SMAS-лифтинга и по лицу для поддержания линии овала и по телу для сохранения рельефа»

Рассмотрев фотографии Елены Григорьевны видно, что черты лица актрисы остались узнаваемыми, отсутствуют морщины, а взгляд стал более открытым.

Публичным людям важно сохранить активную мимику, но при этом избавиться от морщин. Задача вполне решаема грамотным косметологом и дозированным введением ботулотоксина, объясняет специалист. На фотографиях видно, что скорее всего Елена Григорьевна прибегала к хирургической подтяжке лица и возможно к платизмопластике — пластической операции, направленной на коррекцию эстетического вида шеи, которая позволяет смоделировать более чёткий подбородочный угол, так называемый угол молодости, убрать второй подбородок и кольца Венеры, морщины на шее. По словам косметолога, открытый взгляд и отсутствие нависшего века наталкивает на мысль, что вероятно выполнена эндоскопическая подтяжка верхней трети лица. C помощью аппаратных методик также можно работать с тонкой кожей век и добиться впечатляющих результатов, заключила эксперт.