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Кайли Дженнер обругали в сети за откровенное фото на праздничном торте

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Кайли Дженнер за откровенное фото на праздничном торте, который был испечен в честь ее 27-летия. Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

Кайли Дженнер обругали в Сети за откровенное фото на праздничном торте
© РИА Новости

Юзеры обратили внимание на снимок подруги предпринимательницы, модели Хейли Бибер, на котором запечатлен упомянутый торт. Видно, что на его поверхности нанесен портрет Дженнер. На фото она позирует в сияющем серебристом платье с глубоким декольте.

© соцсети

Комментаторы оценили внешний вид торта бизнесвумен следующими фразами:

«Выглядит дешево и безвкусно», «Эта глазурь смотрится отвратительно», «Это вызывает такое же отвращение, как и люди, которые ставят селфи в качестве фона на телефоне», «Это немного грустно, ведь это лучшее ее фото, которое они могли использовать», «Похоже, они наняли самого дешевого и неопытного кондитера, чтобы сделать эту штуку, которую они называют тортом».

В мае Дженнер поделилась снимком с подругой и нарвалась на критику в сети.

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