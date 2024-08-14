Ксения Собчак показала фигуру в платье без бюстгальтера

Телеведущая Ксения Собчак показала подписчикам фигуру в откровенном наряде, фото опубликовано на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она опубликовала серию фотографий из отпуска, на которых предстала в облегающем платье без бюстгальтера.

В дополнение к наряду Собчак украсила себя шляпой, сапогами, сумкой и солнцезащитными очками. Также журналистка выбрала кольца и браслеты в качестве украшений.

Ранее супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья показала фигуру в мокром бикини. На снимке, опубликованном в ее Instagram, женщина позирует на яхте вместе с подругой дизайнером Марией Белик.

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Также британская актриса и фотомодель Афшан Азад-Кази рассказала, что в начале августа у нее родилась вторая дочь. В своем блоге она опубликовала фото малышки. Какое имя дали ребенку, артистка не уточнила. Зрителю Азад-Кази известна по роли Падмы Патил в серии фильмов о Гарри Поттере, основанных на книгах писательницы Джоан Роулинг.

До этого 56-летняя британская телеведущая Лиззи Канди опубликовала на своей странице в блоге фото, на котором показала подтянутую фигуру в бикини с цветочным принтом. Она дополнила образ солнцезащитными очками и парой браслетов. Подписчики восхитились ее внешним видом и оставили комментарии с комплиментами под постом.