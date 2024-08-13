Аманду Байнс не узнали фанаты на прогулке в Лос-Анджелесе

Актрису Аманду Байнс заметили на прогулке в Голливуде. Об этом сообщает Just Jared.

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Экс-голливудскую звезду не узнали фанаты. 38-летняя Аманда Бейнс попала в объективы папарацци на прогулке в Лос-Анджелесе. Актриса была одета в свободную футболку, белые шорты и кеды Vans. Недавно актриса сообщила, что удалила филлеры из губ и вернула им прежнюю форму, а также сделала блефаропластику и сменила цвет волос.

В марте 2023 года Байнс доставили в психиатрическую клинику. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу без одежды и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем. В мае ее выписали.

17 июня Байнс попала в клинику во второй раз, а после перехода на амбулаторное лечение в конце июля — в третий.

Ранее сообщалось, что Аманда Байнс выучилась на маникюршу.