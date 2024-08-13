Бьянка Цензори и ее сестра снялись в откровенных нарядах

Сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджела поделилась совместными снимками с родственницей в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

Так, на размещенном фото видно, что 29-летняя жена рэпера Канье Уэста запечатлена в коричневом пеньюаре из шелка и черных туфлях. Ее 28-летняя сестра, в свою очередь, предстала в облегающей укороченной футболке, трусах и высоких кожаных сапогах. Вдобавок избранница музыканта продемонстрировала на других кадрах обнаженные ягодицы, снявшись у белой стены.

В июле сообщалось, что Анджелина Цензори показала откровенное видео подписчикам. Тогда девушка позировала перед зеркалом в кожаных брюках со шнуровкой по бокам и черном кроп-топе без бретелей.