Голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни стали героями нового выпуска журнала GQ. Фото опубликованы на сайте издания.

На одном из кадров Джордж Клуни и Брэд Питт ехали на лимитированной модели российского мотоцикла «Урал» 2014 года. Транспорт получил название «Мир» в честь международной орбитальной станции, где работали космонавты из разных стран.

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Клуни позировал в черном полосатом свитере Saint James, винтажных джинсах Raggedy Threads и солнцезащитных очках. Питт был одет в белый свитер Saint James в полоску, брюки Brunello Cucinelli, туфли Christian Louboutin и солнцезащитные очки. На обложке журнала голливудские актеры стояли в белых костюмах в воде. Автором съемки выступил фотограф Сольве Сундсбо.

29 июля сын Питта и Джоли попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.

Недавно Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии. Актер сильно расстроен из-за несчастного случая. Питт «чувствует себя совершенно бессильным, потому что он вообще ничего не может сделать». Артист неоднократно звонил своим детям, но они не отвечали на его звонки.