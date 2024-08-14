Гигиенист развеял пять популярных мифов об отбеливании зубов

Все мы мечтаем о белоснежной голливудской улыбке. Интернет разрывается от кучи якобы работающих способов отбеливания зубов — например, с помощью клубнично-солевых скрабов, натирания зубов банановой кожурой или чистка лимоном и содой. Самое страшное, что эти и другие приемы не только не отбеливают зубы, но и окончательно их разрушают. Причем вместе со слизистой оболочкой полости рта. Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Ольга Жидких развеяла пять популярных мифов об отбеливании зубов и объяснила, как правильно это делать.

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По мнению специалиста, важно понимать, чем отличается отбеливание и осветление.

— Пациенты часто путают. Осветление — это снятие пигментированного мягкого налета с поверхностью зуба во время профессиональной чистки полости рта. Это придает зубам небольшое осветление, гладкую, яркую поверхность. Отбеливание — это внедрение в глубокие слои зуба, то есть дентин, специального геля на основе перекиси водорода или перекиси карбамида. Вследствие этого изменяется и оттенок твердых тканей зубов, — объяснила Жидких.

Существует несколько методов клинического отбеливания. Какой из них подойдет пациенту, выясняется во время очной консультации, когда подбирается индивидуальная программа, отметила гигиенист. В эту программу обязательно входят:

Профессиональная гигиена полости рта; Санация полости рта; Подготовка к клиническому отбеливанию.

Далее врач обязательно дает рекомендации по уходу за зубами после этой процедуры.

— Важно: проводить профессиональную гигиену и отбеливание в одно посещение нельзя, так как это нарушает технику самой процедуры и могут быть осложнения, — предупредила врач. — Обычно это ожог слизистой, повышенная чувствительность зубов и другие.

Пять мифов об отбеливании зубов

Несмотря на то, что процедура отбеливания зубов достигла большого прогресса, остается все еще много мифов про саму эту методику, заметила специалист.

Миф 1: при отбеливании используются вредные химические компоненты

В реальности отбеливание зубов — абсолютно безопасная косметическая процедура в стоматологии, но при условии профессиональной лицензированной техники проведения обученным персоналом сертифицированными препаратами, заверила гигиенист.

Миф 2: отбеливание зубов не проводится, если есть пломбы, мосты.

Здесь все индивидуально. На консультации специалисты объясняют, что после отбеливания возможна коррекция цвета пломб и замены коронок.

Миф 3: зубы могут стать настолько белыми, насколько пожелает пациент

Цвет зубов у человека индивидуальный, в подавляющем большинстве имеет желтоватый оттенок — из-за просвечивающего желтого дентина под эмалью, объяснила врач:

— Естественно, цвет не может быть абсолютно белым. Он зависит от цвета кожи, волос, глаз. Чем смуглее человек, тем белоснежнее улыбка. У рыжеволосых людей цвет зубов кажется более желтоватым. Ни один знающий врач никогда не скажет вам, на сколько оттенков станут белее зубы после процедуры. Он скажет, что наши технологии и опыт помогут сделать ваши зубы светлее без причинения вреда вашему здоровью.

Миф 4: от отбеливания портится эмаль, а сама процедура болезненна

Когда-то первые ультрафиолетовые лампы при нагревании действительно негативно сказывались на зубах, перегревая их. Пациент испытывал болевые ощущения и прострелы. Сегодняшние технологии отбеливания делают процедуру безопасной и практически безболезненной. Главное, чтобы система отбеливания была сертифицирована, подчеркнула специалист.

Миф 5: можно отбеливать зубы отбеливающими пастами

Реальность такова, что пасты не отбеливают. Они очищают наружную поверхность эмали, тогда как отбеливание происходит только с помощью пероксидов, добавила Жидких.