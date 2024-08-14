Меняем не только крем: как перейти с летнего ухода за кожей на осенний

В зависимости от сезона коже нужен особый уход. Когда жарко и влажно, она может казаться жирной от избытка влаги. Когда холодно и сухо — испытывать недостаток увлажнения. Не говоря уже о других стрессовых факторах окружающей среды, таких как загрязнение воздуха, воздействие солнца, кондиционеры и многое другое. Вот основные секреты бьюти-ухода осенью.

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Увлажняйте кожу изнутри

Осенняя погода может быть непредсказуемой. Идет ли дождь? Будет ли светить солнце? Будет ли ветрено? Одно можно сказать наверняка — вашей коже необходимо как можно больше влаги, когда лето переходит в осень.

«По мере того, как температура и уровень влажности постепенно снижаются, уменьшается и содержание влаги в коже. Это может привести к некомфортной сухости. Когда кожа становится все суше и суше, она вырабатывает избыток кожного сала, чтобы компенсировать это. Это приводит к появлению высыпаний. Чтобы избежать сухости и прорывов, увлажняйте организм изнутри. Это значит — пить больше воды, употреблять в пищу продукты с увлажняющими свойствами, приобрести увлажнитель воздуха и использовать сыворотки и другие средства с увлажняющими ингредиентами, которые притягивают воду как магнит. К таким увлажнителям относятся гиалуроновая кислота и глицерин», — рассказывает косметолог Ирина Головина.

Используйте питательные и увлажняющие маски

После летнего периода, когда кожа подвергалась воздействию солнца и морской воды, она может быть обезвожена и повреждена. Межсезонье — это идеальное время для восстановления покровов с помощью питательных масок, которые помогут восполнить запасы необходимых веществ и улучшить общее состояние эпидермиса.

«Маски с увлажняющими и питательными компонентами, такими как гиалуроновая кислота, масла и экстракты растений, помогают восстановить и укрепить кожный барьер, защищая покров от вредного воздействия внешней среды. Питательные маски, содержащие витамины и антиоксиданты, помогают успокоить кожу и улучшить ее защитные функции, делая ее более устойчивой к внешним воздействиям — в разгар осени это будет весьма актуально, но начинать подготавливаться нужно заранее, как раз в конце лета», — напоминает Ирина.

Замените легкие увлажняющие средства на плотные кремы

С наступлением осенних месяцев пора переходить на густой крем для лица, который обеспечивает увлажнение, но при этом служит барьером между кожей и окружающей средой.

«Настало время подружиться со смягчающими и окклюзивными ингредиентами. Эмоленты смягчают дерму, делая ее менее склонной к сухости и шероховатости. Примерами смягчающих веществ являются минеральное масло, масло ши, петролеум, керамиды и жирные кислоты», — объясняет косметолог.

Эмоленты и окклюзивы очень похожи, поэтому многие эмоленты также являются окклюзивами. Это сквален, пчелиный воск, ланолин, петролатум и парафин. Их задача — создать уплотнение, чтобы удержать влагу.

Не забывайте о SPF

Вы должны наносить средства с SPF в любое время, когда находитесь на улице. Даже в ветреную, снежную и дождливую погоду вам все равно нужен SPF, поскольку солнечные лучи проникают сквозь облачное небо и отражаются от воды.

«Да, осенью вам нужен солнцезащитный крем. Это предотвратит солнечные ожоги и повреждение свободными радикалами, которое ускоряет старение кожи», — напоминает Ирина.

Губы тоже нуждаются в уходе

Один из первых кожных симптомов, с которым сталкиваются многие люди при смене сезонов, — это потрескавшиеся губы. Чтобы предотвратить сухость и трещины, позаботьтесь о них раньше, в конце лета. Постоянно держите в сумочке или кармане бальзам для губ и наносите его в течение дня.

Избегайте ингредиентов, разрушающих кожу

Последнее, что вы хотите сделать со своей кожей осенью, — это нанести на нее ингредиенты, разрушающие ее. Они лишат эпидермис остатков влаги, повышая восприимчивость к сухости и обезвоживанию. Люди с чувствительной кожей и такими кожными заболеваниями, как экзема, часто жалуются на раздражение и обострения, когда лето переходит в осень.

«Избегайте ингредиентов, которые лишают покровы влаги, таких как отдушки и спирт, сильные кислоты, сульфаты и эфирные масла. Если у вас чувствительная кожа, проведите патч-тест с новыми средствами и вводите их постепенно, чтобы свести раздражение к минимуму», — советует Ирина.

Скажите «да» маслам для лица

Летом масла для лица могут сделать вашу кожу слишком жирной и тяжелой, но осенью мы напоминаем вам о необходимости их использования. Это отличный способ восстановить баланс влаги. Некоторые масла для лица, которые идеально подходят для осени, — это масло ши, масло шиповника, сквалан и облепиховое масло. Они богаты антиоксидантами, известны противовоспалительными свойствами.