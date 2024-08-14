Стилист составил топ вещей для сентябрьского гардероба

Собрать осеннюю базу перед сентябрем — задача номер один после возвращения из отпуска. Стилист Ася Котельникова подсказала нам несколько must-have вещей для холодного сезона, которые сочетаются практически со всеми остальными вещами, а также не так капризны, если вам нужно подобрать к ним обувь или аксессуары.

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Однотонный костюм

Кто сказал, что классический костюм — это всегда скучно и слишком «офисно»? Современные модели потрясающе вписываются в ритм города, главное, подобрать фасон для своего ритма жизни. Ася:

«Особенно актуально в грядущем сезоне — расширенные к низу брюки со стрелками и пиджаки оверсайз. А вот яркие цвета уже уходят на второй план, обращайте больше внимания на крой и материал».

Как вариант, рассмотрите к покупке монохромный серый или оливковый костюм.

Пальто

Представить осенний гардероб без пальто довольно сложно. На протяжении нескольких лет двубортные пальто в классических цветах не теряют актуальности. Ася:

«В 2024 году песочные оттенки получили второе дыхание, причем я настоятельно рекомендую делать акцент на насыщенном цвете, без ухода в слишком светлый».

В дополнение к пальто можно подобрать контрастный пояс, так вы сможете чередовать образы без лишних вложений.

Джинсы

Как минимум несколько пар джинсов спасут вас осенью, когда не хочется мудрить с образами. Самыми актуальными моделями в грядущем сезоне стилисты признают джинсы straight, bootcut, mom и клеш. Бойфренды ушли с горизонта, тем более, что такая модель редко подходит девушкам, которые не могут похвастаться идеально длинными ногами.

Платье

Настает время трикотажных платьев. Если прошлой весной мы смотрели в сторону удлиненных моделей в черном цвете, то этой осенью можно поэкспериментировать с шифоном, атласом и льном. Если вы предпочитаете юбки, наш эксперт советует подобрать модель плиссе до середины икры, которую легко сочетать и с футболками, и с боди.