Королевский дресс-код: эксперты оценили стиль Кейт Миддлтон

Эксперты отмечают, что Кейт все активнее начинает перенимать стилистические предпочтения своей свекрови, покойной королевы Елизаветы II, адаптируя свой гардероб к предстоящим королевским обязанностям.

Приближение момента, когда принц Уильям сменит своего отца на британском троне, неизбежно ведет к трансформации образа его супруги Кейт Миддлтон, ныне именуемой принцессой Уэльской. Известно, что дресс-код представителей британской монаршей семьи отличается сдержанностью. То, что было приемлемо для принцессы Уэльской, может показаться неуместным для королевы. Поэтому Кейт, готовясь к новой роли, постепенно вносит коррективы в свой привычный стиль.

Британский модный эксперт и стилист Лерой Доукинс пристально наблюдает за трансформацией нарядов Кейт в последнее время. Он отмечает, что принцесса все чаще отдает предпочтение ярким, насыщенным однотонным ансамблям, практически лишенным принтов и броской отделки. Этот стиль был присущ гардеробу самой Елизаветы II на протяжении ее долгого правления.

Например, Кейт появлялась на публике в платье глубокого сиреневого оттенка во время финала Уимблдонского турнира, а для церемонии выноса флага выбрала платье белого цвета с контрастными темно-синими акцентами. Таким образом, принцесса Уэльская постепенно адаптирует свой имидж к тому образу, который, вероятно, будет соответствовать ее будущей роли королевы.

Вместе с тем, как замечает эксперт, есть один цвет, который Кейт пока продолжает использовать в роли принцессы, но вряд ли станет применять, став королевой. Речь идет о бежевых тонах. Так, до перерыва в публичной деятельности, вызванного проблемами со здоровьем, Кейт была замечена в костюме, состоявшем из пиджака и брюк светло-бежевого оттенка, и белой блузке.

Однако подобные приглушенные, незаметные тона, допустимые для гардероба принцессы, вряд ли будут уместны для королевы. Сама Елизавета II отмечала, что в бежевом она «незаметна», поэтому предпочитала яркие, запоминающиеся наряды, чтобы выделяться из толпы.

По мнению Лероя Доукинса, после восшествия Уильяма на престол Кейт Миддлтон, следуя примеру Елизаветы, будет делать ставку на ярко окрашенные монохромные ансамбли. Это обусловлено тем, что первостепенная задача главы королевской семьи — быть заметной и легко узнаваемой на публичных мероприятиях. Безупречный, броский стиль как нельзя лучше соответствует этой цели.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что, принимая на себя роль королевы, Кейт должна будет отказаться от некоторых привычных для нее вещей, которые, возможно, были уместны для принцессы, но не для монарха. Речь идет, например, о бежевых тонах, которые, по мнению специалиста, Кейт постепенно будет исключать из своего гардероба.