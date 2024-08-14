Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя модель Дева Кассель снялась в откровенном виде для журнала Vogue Italia. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте модного издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, 19-летняя манекенщица предстала в прозрачном платье, повернувшись к камере боком. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено круглыми декоративными элементами и черным шлейфом. Кроме того, можно заметить, что на девушке отсутствуют бюстгальтер и трусы.

Для съемки визажисты сделали знаменитости яркий макияж с акцентом на губы. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в пышную прическу.

Ранее сообщалось, что Дева Кассель похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха на Сейшельских островах.