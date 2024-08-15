62-летняя популярная юристка показала фигуру в бикини

Итало-американская юристка и медийная личность Нэнси Деллолио показала фигуру в откровенном образе. Снимки она опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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62-летняя популярный адвокат поделилась серией кадров, на которых она позирует в бежевом бикини и соломенной шляпе. Знаменитость запечатлели в бассейне в коричневых солнцезащитных очках. При этом от макияжа и аксессуаров инфлюэнсер решила отказаться.

Ранее в августе Ксения Собчак показала фигуру в облегающем платье без бюстгальтера. Она запечатлела себя в зеркале в платье, оформленном облегающим верхом и юбкой с драпировкой. На размещенных снимках видно, что Собчак решила не надевать под него бюстгальтер.