Врач объяснил, помогают ли тейпы омолодиться

Тейпы, или же пластыри-трансформеры, не сильно помогут омолодиться, рассказала KP.RU врач-косметолог Елена Агапова. По ее словам, такие тейпы подходят только для съемок в студиях, а не для ежедневного использования.

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"С возрастом кожа теряет коллаген и эластин, и никакие фиксирующие повязки не решат эту проблему. Они могут временно сместить кожу, но растянутый мышечно-фиброзный слой, расположенный глубже, останется неизменным. Кожа будет продолжать смещаться и растягиваться", — объяснила медик.

Врач отметила, что кожа со временем растягивается, и этот избыток ткани нельзя просто куда-то сместить. Избавиться от него можно только операционным путем или посредством инъекций, но не с помощью тейпов, добавила Агапова.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Мадина Байрамукова рассказала, что женщинам старше 50 лет важно правильно очищать кожу лица. По ее словам, также рекомендуется использовать сыворотки и увлажняющие крема. Врач отметила, что для женщин старше 50 лет полезны сыворотки, в которых содержится высокая концентрация активных компонентов.

До этого пластический хирург Оксана Решетняк рассказала: чтобы продлить молодость кожи шеи, нужно пользоваться солнцезащитными кремами. По ее словам, также важно поддерживать уровень увлажненности кожи.