Как избавиться от натоптышей

Натоптыши, являющиеся разновидностью мозолей, часто портят внешний вид женских ног и могут затруднять ходьбу. Это возвышающиеся участки кожи на стопе, обычно телесного или серовато-желтого цвета, образующиеся в результате избыточного ороговения кожи.

По словам Ольги Чижевской, исполнительного директора «Лиги подиатрии», основными причинами образования натоптышей являются:

1. Неудобная обувь — ношение туфель на высоких каблуках перераспределяет нагрузку на стопу.

2. Изменение свойств кожи — сухая кожа и гипергидроз способствуют образованию натоптышей.

3. Избыточная масса тела — увеличивает давление на стопы.

4. Деформации стоп — например, плоскостопие приводит к усиленному трению в определенных местах.

Специалисты подчеркивают, что утолщение рогового слоя — это защитная реакция, однако оно может привести к нежелательным последствиям. Места образования натоптышей зависят от типа плоскостопия и особенностей обуви.

Травматолог-ортопед Владимир Нечаев предупреждает, что самостоятельное удаление натоптышей может быть опасным. Вместо этого рекомендуется обратиться к врачу-подологу, который предложит индивидуальный метод лечения, включая фармацевтические средства, криодеструкцию или лазерное воздействие.

Врачи также акцентируют внимание на необходимости устранения причин образования натоптышей. Для этого важно правильно подбирать обувь и контролировать массу тела. Обувь должна быть удобной, из натуральных материалов с умеренно жесткой подошвой и каблуком не выше 4 см.