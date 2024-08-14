Стилист рассказал, как правильно носить рубашку-поло

Возможно, это связано с негативными ассоциациями, которыми нагружена рубашка-поло. Ее часто воспринимают как униформу — либо в буквальном смысле, как обязательный наряд разносчика пиццы или ученика начальной школы, либо метафорически, как одежду для корпоративных трутней. Кроме того, поло воспринимается как одежда для ленивых мужчин — вроде бы парень надевает ее, когда на мероприятие требуется рубашка с воротником, а ему не хочется возиться с утюжкой рукавов сорочки.

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«И все же поло заслуживает чуть большей любви, чем обычно. Находясь между футболкой и рубашкой, она идеально подходит для многих событий в жизни, которые совсем не формальны, но и не являются откровенно повседневными. Даже с точки зрения повседневной носки, дышащая рубашка-поло так же проста и удобна, как футболка, но выглядит на порядок более собранно, так что замена первой на вторую — не требующий особых усилий способ обновить свой осенний стиль», — рассказывает стилист Сергей Бойко.

Из спорта — в мир моды

Несмотря на название, под которым она сейчас известна, рубашка-поло появилась не в «спорте британских королей», а вообще в теннисе. На заре своего существования теннис был игрой аристократов, и в него играли в неудобной одежде: фланелевые брюки, парадная рубашка (с закатанными рукавами) и даже галстук.

Семикратный победитель турниров Большого шлема Рене Лакост решил что-то сделать с этой проблемой и создал свою идеальную теннисную рубашку. Изготовленная из комфортного, дышащего хлопка, белая рубашка с короткими рукавами отказалась от пуговиц внизу в пользу трех верхних, а также имела мягкий, не застегивающийся воротник, который все же был достаточно жестким, чтобы откидывать его для защиты шеи от солнца. А в 1933 году отставной игрок начал выпускать свою одежду для широких масс.

Ну и дальше все понятно. Вслед за спортсменами в рубашку-поло влюбились все поголовно, включая звезд первого эшелона — и она стала мастхэвом уважающего себя мужчины. Настоящим модным хитом поло стало в 1980-х, а сейчас переживает золотой ренессанс. Эта рубашка из трикотажа должна оставаться и в вашем повседневном гардеробе, если только вы будете носить ее стильно.

Выбирайте поло по фигуре

Когда речь идет о том, чтобы стильно носить рубашку-поло, самое главное, как и в случае с любой другой одеждой, — это правильно подобрать фасон. Вот два критерия, которые следует проверить:

«Низ подола не должен заходить дальше, чем на половину ширинки брюк и задних карманов. То есть не выше бедра и не ниже, чем на несколько сантиметров ниже пояса. В то же время, рубашка должна быть достаточно длинной, чтобы вы могли заправить ее, и достаточно короткой, чтобы вы могли носить ее не заправленной. Рукава должны доходить до середины бицепса и быть не длиннее ⅔ плеча. В целом рубашка должна плотно прилегать к телу — приталенная, но не слишком облегающая. Чем в лучшей форме вы находитесь, тем плотнее может быть поло, но не нужно, чтобы оно обтягивало кожу. Вы должны быть в состоянии просунуть пару пальцев под рукава», — объясняет стилист.

Чего не нужно делать с рубашкой-поло

Надевать нижнюю майку. Поло предназначено для ношения в качестве основы или одного слоя, прилегающего к телу, а майка добавляет лишнего объема под ним и может выглядывать из выреза/воротника.

Ставить воротник. Эта тенденция, к счастью, отступила, но если у вас возникло искушение, не делайте этого: по-прежнему такой образ выглядит несколько по-дурацки. Если вам нужно застегнуть воротник в краткосрочной ситуации, чтобы защитить шею от солнца, не стесняйтесь.

Выбирать поло с крупным логотипом. Ведь вам же не платят деньги за рекламу бренда, верно? Если вам удастся найти поло без логотипа — отлично; в противном случае выбирайте те, на которых логотипы выполнены со вкусом и минимальны по размеру.

Что нужно сделать с рубашкой поло

Застегните хотя бы одну пуговицу. Расстегнутые полностью пуговицы выглядят небрежно и неаккуратно. Обычно достаточно одной. Застегнутая на все пуговицы рубашка значительно меняет внешний вид и, по иронии судьбы, выглядит более «антиэлитарно», если вы к этому стремитесь.

«Рубашку-поло можно носить в любом случае. Заправленная рубашка, конечно, выглядит более официально, а расстегнутая и свободная — более непринужденно. Если ваша рубашка сзади длиннее, чем спереди, значит, она определенно была создана для того, чтобы ее заправляли», — напоминает Сергей.

Имейте в коллекции однотонные вещи базовых цветов, таких как синий, черный и белый. Вы не ошибетесь, если у вас будет несколько поло этих классических оттенков. Расширьте диапазон более ярких и интересных цветов. У вас должно быть что-то необычное, например, розовый, фиолетовый, красный или зеленый.

Более стильно, чем футболка

Поло немного более стильный вариант, чем футболка, и его можно носить практически в любом случае, когда вы надеваете футболку, чтобы создать более цельный образ. Для создания наиболее непринужденного образа сочетайте поло с джинсами или чиносами цвета хаки, кроссовками, полевыми часами и авиаторскими очками.

Чтобы немного снизить градус неформальности, замените шорты на темные джинсы или чиносы (лучше выбрать другой цвет, а не хаки, чтобы отойти от образа корпоративной/школьной формы). Носите не кроссовки, а классические туфли, лоферы или ботинки-челси.

Чтобы подняться еще на одну ступеньку вверх по лестнице формальности, оставьте поло, но замените чиносы или джинсы на настоящие брюки. Для большего профессионализма заправьте рубашку, дополните ее красивым ремнем и кожаными мокасинами. Как правило, лучше выбрать однотонную рубашку-поло, а не узорчатую или полосатую.

И еще несколько советов от стилиста

Мягкий воротник поло может сминаться и заваливаться за воротник пиджака, поэтому следите за тем, чтобы он был вертикальным и прямым, а его острия находились внутри лацканов пиджака — в этом могут помочь стойки для воротника.

Сочетайте поло только с мягким, расслабленным, неструктурированным пиджаком, в идеале из натуральной ткани, например, хлопка или льна. Шерстяные или шелковые пиджаки с жесткой линией плеча будут слишком контрастировать с непринужденностью поло.

Носите поло однотонного цвета или с неброским рисунком; полоски или яркие узоры слишком небрежны и не интересны в паре с пиджаком.