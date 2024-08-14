Юлия Пересильд снялась в мини-платье с вязаной сумкой

Актриса Юлия Пересильд показала вязаную сумку за 182 тысячи рублей. Артистка выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юлия Пересильд была запечатлена в белом мини-платье с V-вырезом, которое дополнила желтыми кроссовками, солнцезащитными очками и массивной серебристой моносерьгой. Актриса завершила образ бежевой сумкой-тоутом Prada в технике кроше. Стоимость изделия на официальном сайте бренда составляет $2050 (около 182 тысяч рублей).

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В июле Юлия Пересильд посетила церемонию вручения премии «Ника», которая прошла в Москве. Актриса позировала на красной дорожке в образе в стиле Мэрилин Монро. Знаменитость надела белое макси-платье с вырезом и открытой спиной. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — голливудскую укладку.

Накануне Юлия Пересильд опубликовала архивное видео в откровенном образе. Актриса показала кадры со съемок фильма «Нина», который вышел в 2023 году. В ролике артистка стояла в прозрачном белом белье перед зеркалом и сушила волосы феном.

Ранее Юлия Пересильд снялась в мини-платье в итальянском музее.