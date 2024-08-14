Стилист назвала необходимую модную одежду на осень

Ася Котельникова назвала россиянкам необходимую модную одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.ru.

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В первую очередь эксперт посоветовала приобрести монохромный костюм, например, серого или оливкового оттенка. При этом стилист отметила, что особенно актуальны в данном случае будут расширяющиеся книзу брюки со стрелками и оверсайз-пиджаки.

В то же время следует купить джинсы нескольких фасонов, в том числе клеш, прямые и mom, указала специалистка. Также можно приобрести платья из шифона, атласа или льна и юбки плиссе до середины икры.

Кроме того, в гардероб предпочтительно включить двубортное пальто.

«В 2024 году песочные оттенки получили второе дыхание, причем я настоятельно рекомендую делать акцент на насыщенном цвете, без ухода в слишком светлый», — заявила собеседница издания.

Ранее в августе стилистка Анна Кудрявцева также назвала россиянкам тренды в одежде на осень 2024 года.