Актриса Софья Эрнст вышла на публику в платье с глубоким декольте

Жена Константина Эрнста Софья пришла на открытие выставки на фоне его потери миллиарда на ТЦ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Новой Третьяковки».

12 августа в Западном крыле здания Государственной Третьяковской галереи «Новая Третьяковка» открылась выставка «Россия. Горизонты – 2024», которая стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий. Одной из первых мероприятие посетила актриса Софья Эрнст. Для выхода на публику она предпочла черное платье с глубоким декольте, открытыми руками и спиной. На юбке у наряда были воланы. Волосы ей уложили назад и сделали легкий вечерний макияж.

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Открытие выставки также посетили Яна Чурикова, Прохор Шаляпин, Полина Киценко, Татьяна Васильева, Елена Крыгина, Гала Борзова и другие.

Накануне «Звездач» сообщил новость, что Константин Эрнст стал учредителем ООО «Место встречи», в котором его доля составила 49 процентов. Как пишут СМИ, под этим юрлицом зарегистрирована сеть торговых центров. По данным бухгалтерской отчетности, за 2023 год прибыль проекта ушла в минус на 1,1 миллиарда рублей.

Ранее Софья Эрнст снялась в леопардовом купальнике.